ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Trieste, incendio in un appartamento: trovata morta una donna

Roma, 18 mag. (askanews) - Intervento dei vigili del fuoco a Trieste, in viale D'Annunzio, per un incendio in un appartamento al quinto piano di uno stabile di otto piani. Due le squadre intervenute sul posto.

Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo privo di vita di una donna.

L'intero stabile è stato evacuato ed è stata fornita assistenza ad alcuni residenti anziani. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell'edificio, eseguendo controlli strumentali per verificare l'assenza di residui dei gas della combustione. Poi gli inquilini sono potuti rientrare nei propri appartamenti.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi