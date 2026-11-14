Trieste, il Savoia Excelsior apre le porte ai segreti della città

Trieste, 14 nov. (askanews) - Un palazzo storico affacciato sul golfo di Trieste, costruito all'inizio del Novecento, quando la città apparteneva ancora all'Impero austro-ungarico. Il Savoia Excelsior Palace, oggi parte della catena Starhotels, conserva il fascino dei grandi alberghi di un tempo, ma cerca di offrire ai propri ospiti anche un'esperienza della città che vada oltre le mete turistiche più conosciute.

Dalle antiche torrefazioni di caffè alle botteghe artigiane, fino ai piccoli produttori di vino del Carso: il direttore Riccardo Zanellotti racconta un modello di ospitalità costruito intorno agli interessi dei singoli visitatori. E affronta una questione che riguarda l'intera città: come sviluppare il turismo evitando una crescita incontrollata dei flussi. Una strategia che, spiega, passa anche dalla collaborazione con le istituzioni e gli altri operatori del settore, nella convinzione che sia preferibile attirare il visitatore giusto anziché inseguire soltanto l'aumento delle presenze.

"Siamo nel più importante albergo di Trieste, - dice Zanellotti - il Savoia Excelsior Palace della catena Starhotels. Si tratta di un albergo storico, un monumento storico nato nel 1910 per volere dell'imperatore Franz Joseph, imperatore d'Austria, dell'Impero austro-ungarico. L'albergo ha mantenuto le caratteristiche dell'epoca, con l'aggiunta dei nostri arredi contemporanei, del lusso contemporaneo e del servizio che offriamo come Starhotels.

"Noi puntiamo molto sull'ascolto del cliente per poter capire che esperienza fargli fare a Trieste. Trieste può offrire tantissime cose, piccoli segreti. Noi abbiamo la chiave di accesso a questi segreti, che possono essere le eccellenze locali dell'artigianato, un'antica torrefazione di caffè o un viticoltore del Carso poco conosciuto, ma che ha pregevolissimi vini", spiega il direttore dell'hotel, che aggiunge: ""Noi abbiamo sempre cercato di lavorare con le istituzioni locali, che siano il Comune, la Regione, gli enti preposti al turismo, Federalberghi o Confindustria. Abbiamo sempre cercato di evitare che ci fossero crescite sproporzionate del turismo, quello che chiamiamo overtourism. Abbiamo cercato di dire: è meglio cercare il cliente giusto. E questo è stato un successo della città".

"Lo slogan di Starhotels - conclude Zenellotti - è Italia nel cuore, perché effettivamente è una cosa che sentiamo dentro di noi, nel nostro DNA. È la passione che abbiamo per il nostro Paese, per le sue eccellenze e soprattutto la passione che vogliamo far vivere ai nostri ospiti".