Tridico: grande mercato capitali opportunità per Europa

Roma, 5 feb. (askanews) - "Creare un grande mercato dei capitali può essere un'opportunità per l'Europa perché ovviamente c'è molto risparmio che non viene utilizzato ma dobbiamo stare attenti a due cose innanzitutto: da una parte avere la consapevolezza che i nostri risparmi siano in qualche modo sicuri, quindi creare un safe asset, cioè creare un modello in Europa in cui ci sia una garanzia in ogni caso e dall'altra questo mercato unico non deve diventare un mercato per la finanziarizzazione soltanto ma per investimenti reali" così l'eurodeputato Pasquale Tridico, in occasione dell'annual meeting di Connact "Il Sistema Italia e le priorità dell'Unione europea" che si è tenuto a Bruxelles. L'evento ha visto la presenza di quasi 50 rappresentanti di grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che hanno dialogato con le istituzioni italiane ed europee per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti. Connact Annual Meeting è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l'Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia.