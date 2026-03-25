Tributo a Morricone: Film History al TAM Teatro Arcimboldi Milano

Milano, 25 mar. (askanews) - Non solo un modo per ascoltare dal vivo le musiche del maestro Ennio Morricone, ma anche per ricordare il suo percorso storico grazie a grafiche e videoproiezioni che seguono l'evoluzione delle sue creazioni, dalle collaborazioni degli anni Sessanta al secondo Oscar per la colonna sonora di "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino. Un'orchestra di 40 elementi e un grande coro interpretano le più belle colonne sonore della storia del cinema in "Tributo a Morricone Film History". Lo show torna al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, dopo le repliche esaurite del 2025, mercoledì primo aprile 2026.