Trezzano sul Naviglio, inaugurato il Sentiero dei Campioni di P&G

Trezzano sul Naviglio, 16 mar. (askanews) - A Trezzano sul Naviglio viene inaugurato il nuovo "Sentiero dei Campioni", un percorso di circa un chilometro immerso nel verde del Parco del Centenario. Un progetto promosso da Procter & Gamble insieme a Carrefour e Corepla, con la consulenza tecnica di AzzeroCO2, pensato per unire sport, natura e sostenibilità.

Abbiamo intervistato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione Procter & Gamble Italia:"Ha un significato molto importante il Sentiero dei Campioni, perché si inserisce all'interno di un programma che si chiama P&G per l'Italia con il quale già dal 2021 stiamo realizzando azioni concrete nell'ambito della sostenibilità ambientale e sociale. Mi fa piacere inaugurare proprio il Sentiero dei Campioni di Trezzano, che ricordiamo è il terzo perché dopo quello di Cerni e di Villafranca di Verona mi fa piacere inaugurarlo nel periodo delle Paralimpiadi proprio perché è un sentiero accessibile, accessibile a tutti e che quindi può rientrare anche nel nostro impegno nel favorire l'avviamento allo sport dei ragazzi con disabilità che stiamo portando avanti con un programma proprio pensato per i giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 che si chiama "campioni ogni giorno".

Un nuovo spazio che arricchisce il Parco del Centenario e offre ai cittadini di Trezzano sul naviglio un luogo in più per vivere la natura.

Abbiamo sentito Giuseppe Morandi, Sindaco di Trezzano sul Naviglio: "Per la nostra comunità trezzanese il Sentiero dei Campioni rappresenta un'opportunità molto interessante che l'amministrazione ha voluto cogliere per dotare la nostra cittadina di un percorso che è un percorso vita e salute ma non solo corporeo per esercizi fisici ma anche per esercizi mentali e psicologici. I nostri cittadini potranno così passeggiare nell'ambiente e nella natura facendo questi esercizi e rilassando la loro psiche."

Secondo AzzeroCO2, il Sentiero dei Campioni dimostra come tutela dell'ambiente e benessere delle persone possano andare di pari passo, grazie anche alla realizzazione di un Orto-Frutteto Solidale che rafforza la biodiversità del parco.

Ecco le parole di Sara Palliccia, Project Manager Progetti Innovativi AzzeroCO2:" La sostenibilità ambientale non è un tema ambientale, è prevalentemente un tema umano, perché l'ambiente in cui viviamo determina la nostra vita. Fenomeni atmosferici estremi sono in grado di cambiare l'economia dei paesi e quindi la vita delle persone. È fondamentale che aziende come ad esempio Procter & Gamble si impegnino a supporto di progetti che siano sia ambientalmente sostenibili che con un occhio molto attento alla vita delle persone. "

Il Sentiero dei Campioni si sviluppa in cinque tappe tematiche dedicate a respiro, acqua, bosco, panorama e movimento, per riscoprire il rapporto tra attività fisica, natura e benessere.