Trevo , la nuova copertura Sandrini per le grandi opere

Milano, 21 nov. (askanews) - Il settore delle costruzioni metalliche in Italia è in forte crescita e potrebbe superare i 3,3 miliardi di euro nel 2025, trainato dagli investimenti nelle infrastrutture e dall'uso di materiali riciclabili. In questo scenario Sandrini Metalli presenta a MADE Expo Trevo , il nuovo sistema di copertura che semplifica la posa e garantisce continuità anche su geometrie complesse grazie alla profilatura in cantiere. Forte di una lunga storia industriale, l'azienda ribadisce come la tradizione familiare resti un elemento chiave del suo percorso di innovazione. Abbiamo parlto con Nazzareno Damioli - direttore generale Sandrini Metalli:

"Sicuramente ha dovuto metterci in discussione e cambiare tanto. La tradizione, i valori che ci sono stati tramandati però ci hanno dato la possibilità e ci hanno permesso di mantenere la direzione chiara che era quella di crescere in maniera sostenibile mettendo le persone al centro del nostro progetto".

Un'innovazione che trova espressione proprio in Trevo , nato da tre anni di ricerca e sviluppo per rispondere alle nuove esigenze dei progettisti e dei cantieri, sempre più orientati a soluzioni flessibili e sostenibili.

"Questa innovazione Trevo è nata da una richiesta sempre più crescente di una soluzione sicura, di un sistema di copertura continuo, sicuro per le grandi opere. Si consideri che Trevo può essere curvato con diverse forme quindi si adagia fondamentalmente a tutte quelle che possono essere le forme richieste dalla progettazione. È una soluzione che consente anche di essere profilata direttamente in cantiere e questo anche in un'ottica di sostenibilità ambientale consente di ridurre quelli che sono gli sprechi dati dalla movimentazione del prodotto finito".

Negli ultimi anni, inoltre, Sandrini Metalli ha avviato un percorso di crescita che l'ha portata oltre i confini nazionali, grazie a investimenti, ampliamento dell'offerta e una presenza tecnica sempre più strutturata.

"Grazie alla divisione Architecture ma soprattutto a Trevo abbiamo l'intenzione di andare ad offrirci mettendo a disposizione il nostro know-how tecnico produttivo e tutto quello che fondamentalmente la nostra azienda può dare andando a creare offre un'offerta completa andando a proporre dei sistemi di copertura di facciata e non solo un vero prodotto".

A MADE Expo, Trevo è al centro anche del Trevo Lab, lo spazio dimostrativo che mostra dal vivo la produzione e le potenzialità del nuovo sistema.