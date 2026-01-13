Trentini, Tajani: risultato mesi di lavoro silenzioso e tenace Governo

Roma, 13 gen. (askanews) -"È veramente con grande emozione che condivido con quest'aula la gioia e la soddisfazione, mia personale e di tutto il Governo, per la liberazione nella notte di ieri dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che ho accolto stamane con la presidente del Consiglio all'aeroporto di Ciampino. La loro scarcerazione segue di pochi giorni quella di Biagio Pilieri e Gerardo Antonio Buzzetta. Per Luigi Gasperin abbiamo ottenuto l'ordine di scarcerazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sulla situazione in Venezuela.

"È il risultato di mesi di lavoro silenzioso, costante e tenace del Governo, che ha consentito, dopo la rimozione di Maduro, di cogliere un obiettivo così importante", ha sottolineato Tajani.