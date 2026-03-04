Trent'anni di Pokémon, anche a Milano festeggiato l'anniversario

Milano, 4 mar. (askanews) - I Pokémon hanno compiuto 30 anni il 27 febbraio e per l'occasione sono state annunciate tante novità e una nuova espansione del gioco di carte collezionabili. Anche a Milano il Pokémon Day è stato celebrato con giochi e sorprese, nel segno della campagna "Qual è il tuo preferito?", che ha visto impegnati testimonial celebri con Lady Gaga, Charles Leclerc e Lamine Yamal. Tra gli ospiti dell'evento milanese diversi esperti di Pokémon e influencer come Poketonx.

"La passione per i Pokémon oggi - ha detto ad askanews lo Youtuber e creatore - è avere comunque amore per tutti quanti i Pokémon che esistono. Io personalmente sono innamorato di un Pokémon in particolare, Tropius si chiama, è di terza generazione, adesso hanno appena annunciato la decima, quindi sto ancora un po' indietro. Tuttavia apprezzo continuamente i nuovi design che escono alla storia, soprattutto le recenti storie di Pokémon sono molto interessanti, trattano anche temi che non avrei pensato che avrebbero mai trattato, cioè il tema del turismo per esempio, o la perdita di un animale domestico".

In mostra set Lego dedicati ai personaggi, ma anche le novità del mondo dei videogiochi, come "Pokémon Pokopia" che esce per Nintendo Switch 2, in attesa di nuovi game attesi invece per il 2027. E c'è grande attenzione per la nuova espansione di carte, che viene lanciata in contemporanea in tutto il mondo. Stando però in mezzo ai partecipanti all'evento milanese ci si accorge di una cosa: alla base di tutto resta la passione per i Pokémon. "Semplicemente giocare a Pokémon è divertente - ha concluso Poketonx - va bene così, anche quello solo basta".

E anche tre decenni dopo non passa di moda lo slogan "Catturali tutti".