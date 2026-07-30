ULTIME NOTIZIE 30 LUGLIO 2026

Tre vigili del fuoco sono morti combattendo gli incendi in Grecia

Lesbo (Grecia), 30 lug. (askanews) - Tre vigili del fuoco hanno perso la vita, mentre combattevano gli incendi boschivi che stanno devastando la Grecia. Due hanno perso la vita sull'isola di Creta, dopo essere rimasti intrappolati dalle fiamme all'interno del loro camion dei pompieri alle pendici di una montagna vicino alla città di Rethymno, nella zona nordoccidentale dell'isola, secondo l'emittente pubblica ERT. In tutto il paese, anche per le alte temperature, il vento e la siccità si moltiplicano i roghi, Gli aerei antincendio lavorano senza sosta sganciando acqua sulle fiamme, e anche gli abitanti si stanno mobilitando per cercare di contenere i roghi, ad esempio sull'isola di Lesbo.

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