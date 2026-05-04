ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Tre morti su una nave da crociera, passeggero positivo ad hantavirus

Roma, 3 mag. (askanews) - Nelle immagini la nave da crociera MV Hondius in viaggio da Ushuaia, in Argentina, verso Capo Verde, a largo del porto di Praia. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità ci sarebbero tre morti a bordo, dove si sarebbe sviluppato un focolaio di "sindrome respiratoria acuta".

Un passeggero, cittadino britannico di 69 anni, evacuato e poi ricoverato a Johannesburg, è risultato positivo a un hantavirus, una famiglia di virus che può provocare febbre emorragica, ha precisato il portavoce sudafricano Foster Mohale, che fa capo al Ministero della Salute.

Gli hantavirus, trasmessi all'uomo principalmente da roditori infetti, fanno parte degli agenti patogeni in grado di provocare distress respiratorio e cardiaco, nonché febbri emorragiche. In assenza di vaccini e di farmaci specifici contro gli hantavirus, i trattamenti proposti consistono esclusivamente nell'alleviare i sintomi.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi