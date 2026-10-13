Trapianto del midollo: inaugurato il nuovo reparto a Brescia

Brescia, 13 ott. (askanews) - Solo un anno fa era un progetto, oggi è una realtà. È stato inaugurato il nuovo Reparto di Trapianto di Midollo Osseo Pediatrico "Monica e Luca Folonari" dell'Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia.

Un intervento da un milione e mezzo di euro, reso possibile dall'impegno di AIL Brescia, dalla Fondazione della Comunità Bresciana e dalla straordinaria solidarietà del territorio. Una grande raccolta fondi che ha coinvolto associazioni, imprese, fondazioni e cittadini, trasformando un obiettivo comune in un progetto concreto.

Le parole del Presidente di Ail Brescia, Giuseppe Navoni: "Grazie anche alle terapie innovative, si riesce ad arrivare al trapianto quando non ci sono altre possibilità terapeutiche. E questo è molto, molto importante. Bisogna tenere presente che un bambino che entra in reparto per il trapianto, sia per patologie ematologiche sia per immunodeficienze, può rimanervi per più di un mese. E non esistono altri reparti come questo, qui nella provincia di Brescia, ma nemmeno nella Lombardia orientale".

Oggi il reparto si presenta completamente rinnovato: cinque stanze di degenza a pressione positiva, tecnologie avanzate e spazi progettati per garantire sicurezza, funzionalità e accoglienza. Un luogo pensato non soltanto per curare, ma anche per accompagnare i bambini e le loro famiglie in uno dei momenti più delicati della loro vita.

Il commento del Presidente "Fondazione della Comunità Bresciana, Mario Mistretta: "La Fondazione della Comunità Bresciana ha contribuito con risorse significative a questo progetto, per realizzare ciò che aveva in mente la nostra donatrice, Lavida Vaffolonari, il cui contributo è stato estremamente rilevante in termini economici. Si tratta poi di un progetto di grande interesse, perché riguarda la salute dei bambini che hanno bisogno di cure".

Il nuovo reparto raccoglie una storia di eccellenza che, dal 1990, ha permesso di trattare oltre 700 bambini provenienti dall'Italia e dall'estero.Una realtà clinica di riferimento, che oggi può contare su ambienti adeguati alla qualità delle cure e alle esigenze dei piccoli pazienti.

L'intervista al Dott. Fulvio Porta, Direttore UO Oncoematologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini (ASST Spedali Civili): "Ad oggi il trapianto di cellule staminali è abbastanza comune, mentre un tempo era l'ultima spiaggia. Ciò porta le persone a stare tranquille anche durante le terapie, sapendo che il trapianto è previsto in base alla patologia da sconfiggere".

Il reparto continuerà a portare il nome di Monica e Luca Folonari, custodendo una memoria che si traduce in un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso il futuro.