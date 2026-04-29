Transizione, Patuanelli (M5S): andare oltre orizzonte tre anni

Roma, 29 apr. (askanews) - "La sola riduzione dei consumi energetici non è sufficiente né per le imprese né per le famiglie: conta soprattutto il modo in cui l'energia viene prodotta". Lo ha detto Stefano Patuanelli, senatore del M5S, a Largo Chigi, format di Urania News. "Con l'aggiornamento di Transizione 5.0 si è voluto introdurre qualcosa di diverso, ma resto perplesso, perché la misura originaria (Transizione 4.0) aveva funzionato bene ed era stata utilizzata in modo congruo. Non si comprende perché non si sia proseguito su quella linea di investimenti. Una parte rilevante dell'innovazione è stata invece spostata verso obiettivi più legati al super ammortamento, con il rischio di escludere molte aziende che non possono accedervi. Non è una responsabilità attribuibile solo al ministro Urso: il Repower EU, utilizzato in via straordinaria nella rinegoziazione del Pnrr, ha imposto numerosi vincoli. Bisogna però investire di più nella cultura dell'efficientamento, soprattutto attraverso le rinnovabili. Il Piano Transizione 5.0 può essere migliorato andando oltre il triennio, ma resta il nodo delle risorse disponibili, che potrebbero non essere adeguate", ha concluso.