Tramonto, vino e ABBA: a Sonoma va in scena il meglio di Broadway

Sonoma (California), 9 set. (askanews) - Non solo vino e natura nella Sonoma Valley, poco lontano da San Francisco: ci sono anche i migliori talenti di Broadway. La Transcendence Theatre Company ha celebrato la sua quindicesima stagione nel 2026, ormai assurta a esperienza tradizionale nella California Wine Country nonché eccellenza pluripremiata. Quest'anno, in estate Broadway Under the Stars ha presentato una programmazione artistica che includeva un intero musical: Mamma Mia! (13-30 agosto). Secondo un modello che unisce "il saper vivere" all'eccellenza in scena, come ci spiega Robert Rainwater, director of Operations di Transcendence Theatre Company: "Beh, innanzitutto c'è il fatto di trovarsi in una zona vinicola: è un'esperienza diversa dal solito spettacolo di Broadway. È l'intero stile di vita legato alla regione vinicola: gustare vino e cibo, condividere momenti con altre persone e poi godersi lo spettacolo sotto le stelle", afferma.

Manco a dirlo: Mamma Mia nella Contea di Sonoma ha fatto il tutto esaurito.

"Chi non ama Mamma Mia? Chi non ama gli ABBA? È uno spettacolo che conquista davvero il pubblico e che ha attirato tantissime persone, da vicino e da lontano, per vederlo. Cosa cercano le persone? Cercano intrattenimento e un'esperienza nuova, diversa dal semplice andare a teatro. Si tratta di partecipare un picnic pre-spettacolo, che inizia alle cinque, gustando cibo e vino prima della rappresentazione, per poi accomodarsi e assistere a uno spettacolo del calibro di Broadway, con talenti provenienti proprio da Broadway per realizzarlo".

Nel corso dell'ultimo decennio, Transcendence ha ricevuto oltre 60 premi, tra cui: "Miglior spettacolo teatrale all'aperto" e "Secondo teatro all'aperto negli Stati Uniti" secondo Newsweek, "Compagnia teatrale del decennio" per Broadway World, "Il meglio della contea di Sonoma" e "Migliore compagnia teatrale" per Press Democrat, oltre al secondo posto tra i "Migliori luoghi per concerti negli Stati Uniti da non perdere" secondo USA Today, in un contesto, come quello statunitense, altamente concorrenziale.

"Credo che Broadway rappresenti l'apice per molti artisti; dopo il successo ottenuto lì, desiderano vivere un'esperienza diversa dal semplice mettere in scena uno spettacolo".

E dopo aver assistito a un'esibizione degli artisti, quello che resta, oltre al talento che trascina e all'energia dal palcoscenico, è l'emozione del tramonto che spegne le luci del giorno, ma le riaccende in scena.

La destinazione è consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit Sonoma County

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di askanews

Immagini askanews, Transcendence Theatre Company