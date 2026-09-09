ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2026

Tramonto, vino e ABBA: a Sonoma va in scena il meglio di Broadway

Sonoma (California), 9 set. (askanews) - Non solo vino e natura nella Sonoma Valley, poco lontano da San Francisco: ci sono anche i migliori talenti di Broadway. La Transcendence Theatre Company ha celebrato la sua quindicesima stagione nel 2026, ormai assurta a esperienza tradizionale nella California Wine Country nonché eccellenza pluripremiata. Quest'anno, in estate Broadway Under the Stars ha presentato una programmazione artistica che includeva un intero musical: Mamma Mia! (13-30 agosto). Secondo un modello che unisce "il saper vivere" all'eccellenza in scena, come ci spiega Robert Rainwater, director of Operations di Transcendence Theatre Company: "Beh, innanzitutto c'è il fatto di trovarsi in una zona vinicola: è un'esperienza diversa dal solito spettacolo di Broadway. È l'intero stile di vita legato alla regione vinicola: gustare vino e cibo, condividere momenti con altre persone e poi godersi lo spettacolo sotto le stelle", afferma.

Manco a dirlo: Mamma Mia nella Contea di Sonoma ha fatto il tutto esaurito.

"Chi non ama Mamma Mia? Chi non ama gli ABBA? È uno spettacolo che conquista davvero il pubblico e che ha attirato tantissime persone, da vicino e da lontano, per vederlo. Cosa cercano le persone? Cercano intrattenimento e un'esperienza nuova, diversa dal semplice andare a teatro. Si tratta di partecipare un picnic pre-spettacolo, che inizia alle cinque, gustando cibo e vino prima della rappresentazione, per poi accomodarsi e assistere a uno spettacolo del calibro di Broadway, con talenti provenienti proprio da Broadway per realizzarlo".

Nel corso dell'ultimo decennio, Transcendence ha ricevuto oltre 60 premi, tra cui: "Miglior spettacolo teatrale all'aperto" e "Secondo teatro all'aperto negli Stati Uniti" secondo Newsweek, "Compagnia teatrale del decennio" per Broadway World, "Il meglio della contea di Sonoma" e "Migliore compagnia teatrale" per Press Democrat, oltre al secondo posto tra i "Migliori luoghi per concerti negli Stati Uniti da non perdere" secondo USA Today, in un contesto, come quello statunitense, altamente concorrenziale.

"Credo che Broadway rappresenti l'apice per molti artisti; dopo il successo ottenuto lì, desiderano vivere un'esperienza diversa dal semplice mettere in scena uno spettacolo".

E dopo aver assistito a un'esibizione degli artisti, quello che resta, oltre al talento che trascina e all'energia dal palcoscenico, è l'emozione del tramonto che spegne le luci del giorno, ma le riaccende in scena.

La destinazione è consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit Sonoma County

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di askanews

Immagini askanews, Transcendence Theatre Company

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi