ULTIME NOTIZIE 02 GENNAIO 2026

Tragedia a Crans-Montana, i soccorritori ancora al lavoro

Crans-Montana, 2 gen. (askanews) - Polizia e vigili del fuoco continuano il loro lavoro intorno al bar Le Constellation nella cittadina di Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, dove un incendio ha trasformato una festa di Capodanno in una delle peggiori tragedie del Paese. I morti sono almeno 47 e 115 i feriti, quasi tutti giovanissimi. Sei italiani risultano ancora dispersi, mentre altri 13 sono tra i feriti. L'incendio, secondo le ricostruzioni, sarebbe partito da torce inserite nelle bottiglie di champagne che, sollevate, avrebbero dato fuoco all'impianto di areazione. Le fiamme poi si sono propagate in tutto il locale.

ESTERI
