Tra film e arte, un workshop di Invernomuto alla Luchino Visconti

Milano, 27 giu. (askanews) - Un duo di artisti, la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e un workshop per esplorare le diverse possibilità di realizzazione, distribuzione ed esposizione di un progetto audiovisivo con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di idee originali. A fare da docenti in questo progetto i fondatori di Invernomuto, una delle realtà italiane più interessanti del contemporaneo.

"Questo workshop - ha detto ad askanews Simone Bertuzzi - si chiama 'Catch me when I fall' ed era il titolo di una delle primissime opere che abbiamo realizzato come Invernomuto nel 2003-2004 fed era un passaggio di una telecamera tra me e Simone Trabucchi, il mio collega, fino al momento in cui la telecamera si distruggeva. Quindi era una sorta di gioco sostanzialmente e a partire da questa idea abbiamo deciso di strutturare il workshop che è di fatto basato su tutta una serie di collaborazioni che noi abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni, direi. Quindi hanno partecipato una serie di autori e autrici, sia con un profilo più artistico che con un profilo più teorico e curatoriale, che ci hanno affiancati e che abbiamo deciso di condividere anche con i partecipanti del workshop".

Il corso, che ha già visto docenze dei Masbedo e di Adrian Paci, vuole offrire una serie di strumenti e di prospettive transdisciplinari utili a districarsi nella produzione audiovisiva non lineare, nel suono e nella loro messa in scena in spazi tangibili e virtuali. "Credo che ci sia tanto di Invernomuto nella scelta dei contenuti e anche soprattutto degli ospiti che abbiamo invitato - ha aggiunto Simone Trabucchi -. Quindi abbiamo cercato di presentare tutta una serie di pratiche che in qualche modo sono affini al nostro modo di lavorare. Si impara molto devo dire, il confronto è molto importante da tanti punti di vista anche banalmente non so come dire di osservazione di anche una generazione diversa dalla nostra ma soprattutto anche dal momento in cui in questo workshop ci sono persone già abbastanza formate, sono anche degli aspetti tecnici che loro considerano che in realtà sono estremamente interessanti nel modo di pensare ai lavori".

Sicuramente interessante, ma questo emerge già dalla pratica di Invernomuto, il continuo dialogo tra le discipline e le forme d'arte, così come la postura di fronte all'idea di cinema, mobile e in continua evoluzione.