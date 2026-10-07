ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

Tra emozione e gratitudine, l'addio di Messi alla nazionale argentina

Buenos Aires, 7 ott. (askanews) - Un gol, due assist e un ultimo giro di campo davanti a oltre 80mila tifosi. Lionel Messi ha salutato la nazionale argentina al Monumental di Buenos Aires, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin.

A 39 anni, l'otto volte Pallone d'Oro ha giocato tutta la partita, segnando su rigore il suo 126esimo gol con l'Albiceleste e servendo due assist, a Nicolas Otamendi e Nicolas Paz.

Ovazioni, cori e lacrime per il numero 10, che aveva annunciato a fine agosto il ritiro dalla nazionale. Sugli spalti una grande scritta: "Grazie di tutto, capitano". Alla fine anche uno spettacolo di droni con il messaggio "Gracias Leo".

Messi chiude così 22 anni con l'Argentina, 208 presenze, due Copa América, una Finalissima e soprattutto il Mondiale vinto in Qatar nel 2022.

"È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia", ha detto dopo la partita. "Non tornare più sarà una grande tristezza".

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