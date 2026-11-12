TPL, la transizione è una sfida: capitali privati e nuove regole

Roma, 12 nov. (askanews) - La transizione elettrica e digitale del trasporto pubblico locale non è soltanto una sfida tecnologica, ma un cambiamento strutturale che richiede risorse finanziarie, competenze specifiche, un quadro regolatorio stabile e nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato. È quanto emerso dal convegno "Il trasporto pubblico che cambia. Capitali, regole e modelli per la transizione", promosso da E-GAP e Green Arrow Capital, che si è tenuto a Roma, e ha riunito rappresentanti delle istituzioni, aziende di trasporto pubblico, operatori finanziari e investitori.

Il confronto si è concentrato su come continuare a investire in modo efficiente ed economicamente sostenibile nel rinnovo e nella decarbonizzazione delle flotte ma anche nella digitalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale, alla luce del termine del PNRR e della limitata disponibilità di risorse pubbliche.

"Elettrificare una flotta del servizio pubblico - spiega Marco Cianfanelli, General Manager di E-GAP - significa portare risorse e competenze; noi lo facciamo con il Fleet-as-a-Service. Una elettrificazione che funziona deve costare meno rispetto al diesel, e funzionare, ovvero tutti i giorni i mezzi devono uscire ed essere semplici. Senza queste condizioni l'elettrificazione non può avvenire, ma fortunatamente sta avvenendo".

Servono le condizioni perché soggetti qualificati e investitori possano investire e portare le competenze necessarie, e perché piattaforme industriali e finanziarie come E-GAP abbiano un posto al tavolo accanto a enti e operatori.

"Le regole - prosegue Cianfanelli - servono ad attrarre capitale privato che non porta solo risorse finanziarie che sono fondamentali soprattutto in un momento in cui le risorse pubbliche sono inferiori rispetto a quelle straordinarie date dal Pnnr, ma porta competenza. Elettrificare significa portare competenze. E' dunque fondamentale che le regole permettano di attrarre non solo i capitali ma anche competenze".

Il confronto ha messo a fuoco ciò che le aziende hanno fatto finora tra rinnovo delle flotte, elettrificazione e digitale, con i risultati ottenuti e le criticità incontrate. Si è discusso poi di come portare capitale privato nel settore.

"Abbiamo raccolto un fondo da circa un miliardo di euro, di cui una parte viene messo a disposizione per interventi in questo settore. Essendo soggetti istituzionali - sottolinea Daniele Camponeschi, Founder & Group CIO di Green Arrow Capital - rappresentiamo i fondi di pensione e con lo slogan 'soldi agli italiani' gran parte del settore è in qualche modo supportato da interventi pubblici. Da una parte questi interventi possono andare a migliorare la qualità di vita delle città, che oggi come sappiamo è anche un fattore competitivo per attrarre investimenti dall'estero, e richiamare cittadini esteri a vivere nelle nostre città; e ovviamente questi soldi poi possono essere dirottati magari a pagare anche le future pensioni dei nostri investitori".