Tour Mondiale Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi

Roma, 16 set. (askanews) - Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha generato complessivamente un ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro, con un moltiplicando l'investimento iniziale per oltre 62 volte, secondo le analisi realizzate da Interbrand e dal Centro Studi di Confindustria con l'università Sapienza di Roma. I risultati del tour sono stati presentati presso il Tempio di Venere all'interno del Parco Archeologico del Colosseo alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e di altri rappresentanti del governo. Il contributo della fase Mondiale del Tour Vespucci all'export, secondo la stima realizzata attraverso la piattaforma "Confindustria ExPand", è pari a 479 milioni di euro. Il progetto ha generato e genererà complessivamente 11.155 nuovi posti di lavoro e ha creato un valore mediatico pari a 254 milioni di euro. "Abbiamo voluto utilizzare un giro intorno al mondo che era addestrato e militare - ha detto Crosetto - per portarci dietro l'Italia".

Altri dati: sono 1.269.533 le persone che hanno visitato la Nave Scuola della Marina Militare e i Villaggi nel corso del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025. Sono inoltre 2.514.346 i follower totali dei 6 canali social del Tour e i contenuti social hanno ottenuto 1,31 miliardi di visualizzazioni. 37.533 pubblicazioni su media nazionali e internazionali con un sentiment positivo nell'88.1% delle comunicazioni, neutro e informativo nel restante l'11,9% secondo quanto emerso dall'analisi della valutazione economica dell'Impatto media sul Tour Mondiale, nei Paesi internazionali ospitanti il Villaggio Italia.