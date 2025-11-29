Touchpoint, premio speciale per Ital Communications e Mosaico Studio

Milano, 29 nov. (askanews) - Ital Communications e Mosaico Studio si sono aggiudicate il Premio Speciale "Impact ADV: la Comunicazione che ispira", assegnato nell'edizione 2025 dei Touchpoint Awards Strategy. Il riconoscimento, promosso da Oltre La Media Group, celebra ogni anno il brand positioning e le strategie di comunicazione più innovative ed efficaci.

"L'evento - ha detto ad askanews Andrea Crocioni, direttore editoriale di Oltre La Media Group e direttore di Touchpoint - è dedicato alle migliori strategie di marca, quindi sfileranno sul palco le più importanti campagne realizzate dalle agenzie italiane e internazionali. L'obiettivo è quello di far vedere il meglio dei progetti che sono realizzati nell'ultimo anno. Progetti che ispirano, progetti che sono in grado di guidare i prossimi passi di questa industry".

l Premio "Impact ADV: la Comunicazione che ispira" è stato assegnato per le attività di comunicazione e advertising realizzate in occasione del World Meeting on Human Fraternity 2025, un evento internazionale di grande rilievo, capace di distinguersi per l'impatto globale e per la forza con cui ha promosso valori universali come la fraternità, il dialogo e l'inclusione.

"Noi - ha detto Domenico Colotta, founder di Ital Communications - ci ispiriamo nel nostro lavoro ai principi dell'etica del lavoro e rispecchiano i principi della Santa Sede, quindi la trasparenza nella comunicazione, il rispetto della persona, della dignità umana. Teniamo conto del controllo delle fonti di informazione e quando divulghiamo le informazioni lo facciamo con spirito critico che poi è lo stesso spirito di chi si informa, che deve sempre interrogarsi sulla veridicità delle fonti".

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti: il progetto "Memor.IA", realizzato da GB22 per Pulsee Luce e Gas, si è aggiudicato il Grand Award 2025. "Per noi - ha concluso Gianpaolo Rossi, founder di Oltre La Media Group e Fabbrica di lampadine - questo premio è fondamentale e importante, perché da un lato premiamo l'eccellenza in Italia della comunicazione, ma dall'altra parte è anche un momento in cui in una volta sola abbiamo tutti i migliori progetti da visionare e mettendoli insieme unendo i puntini possiamo capire dove sta andando la comunicazione in Italia. Diciamo che la caratteristica che abbiamo in confronto ad altri premi è che noi abbiamo una giuria che è fatta da 50 % della mondo delle agenzie, degli operatori della comunicazione, e 50 % dal mondo delle aziende proprio per riuscire ad avere una valutazione che sia completa".

Nel complesso dal premio è emerso anche che il mondo della comunicazione è in continua evoluzione e che, dopo il periodo, per così dire, di riflusso del post pandemia, oggi la creatività è viva e si torna a osare.