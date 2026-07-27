Tosini (MBDA): cooperazione consente sviluppo tecnologie avanzate

Roma, 27 lug. (askanews) -"Il ruolo di MBDA in un contesto come quello di Farnborough offre un esempio concreto di collaborazione tra le diverse nazioni. Qui sono esposti prodotti realizzati grazie alla cooperazione tra i governi. MBDA rappresenta uno strumento per sviluppare tecnologie che, probabilmente, nessun Paese sarebbe stato in grado di realizzare da solo". È quanto dichiara Renzo Tosini, Managing Director di MBDA Italia ed Executive Vice President Sales & Business Development di MBDA, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Il Regno Unito - prosegue Tosini - rappresenta uno dei pilastri fondamentali della collaborazione con Italia, Francia e Germania. Qui sono esposti STRATUS, METEOR e altri prodotti nati dalla cooperazione con la componente britannica. MBDA Italia porta all'interno del Gruppo e della cooperazione le proprie tecnologie chiave, dai laser ai seeker, fino alle tecnologie a microonde, contribuendo allo sviluppo congiunto di questi prodotti".

"Parallelamente, MBDA Italia sta seguendo un percorso di crescita e si sta organizzando su cinque siti. Mettiamo queste competenze a disposizione del Gruppo per rafforzare ulteriormente la collaborazione con gli altri Paesi", conclude Tosini.