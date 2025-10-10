ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Toscana, Salvini: se la gente sta a casa non si cambia

Firenze , 10 ott. (askanews) - "Sono contento della nostra compattezza e dei nostri valori. Certo che la Toscana è una partita difficile. Però finché la gente sta a casa non si cambia". Lo ha detto il leader Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Firenze, dopo un sopralluogo al parco delle Cascine e prima dell'inizio della manifestazione del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi a governatore della Toscana.

"Vannacci? Il centrodestra è fatto di diversi come partiti, come uomini e come donne, ma che hanno un obiettivo comune, è più complicato mettere insieme Renzi, Giani, Conte e Fratoianni. Guardate sulla pace e sulla guerra...", ha aggiunto il leader della Lega.

