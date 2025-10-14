Toscana, Giani bis: ora il Governo mantenga le promesse elettorali

Firenze, 14 ott. (askanews) - "Il 54% dei voti quando l'altra volta presi il 48% significa sei punti percentuali in più rispetto a 5 anni fa. Ma significa anche 13 punti in più rispetto a il competitor del centrodestra Tommasi che ha sfiorato il 41%". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando ai giornalisti.

"Quindi noi ci troviamo di fronte a un risultato che sinceramente me l'avessero detto un un mese fa non avrei pensato di questa portata. Ma addirittura fino a questa settimana ho visto autorevolissimi esponenti da premier, vicepremier, ministri che sono arrivati con grande impegno e con tante promesse. Naturalmente ora io sarò vigile sul fatto che vengano rispettate quelle promesse".

"E sono venuti con tutto questo impegno convinti anche che avrebbero potuto vincere. Ecco, ho visto anche questo, ho visto dichiarazioni che parlavano a soli due giorni dal voto di una potenzialità competitiva. E insomma, tutta questa potenzialità competitiva -ha concluso ironicamente Giani- ci porta ad essere avanti di 13 punti".