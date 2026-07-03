Toscana, Giani a scavo AV: Firenze sarà bypassata, è la prima volta

Firenze, 3 lug. (askanews) - "Oggi vedere che dalle talpe arriva il tunnel di tre chilometri che da Viale Redi fino a Campo di Marte, consentirà, è la prima volta nella storia, di vedere Firenze bypassata, è un percorso che consentirà di essere funzionale a quella che è l'alta velocità più importante, la Milano-Roma, che passa per Bologna, che ha già la stazione sotterranea, e finalmente Firenze": lo ha affermato il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani partecipando - insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro e al ministro dei Trasporti Matteo Salvini - all'evento per il completamento dello scavo di due gallerie, con TBM Marika e Iris, del passante AV Firenze - Cantiere della stazione AV Firenze.

Iris e Marika sono le due gigantesche frese meccaniche TBM (Tunnel Boring Machine) che stanno scavando i due tunnel

paralleli del passante sotterraneo dell'Alta Velocità: hanno già scavato ciascuna circa 3 chilometri di sottosuolo fiorentino.

"E poi ci sarà il 30% in più di treni. E poi Firenze, sono 14 minuti che oggi significano la fermata alta velocità di Santa Maria Novella, qui in 6 minuti la gente arriva in treno scende, risale, capite quanti vantaggi ci sono", ha aggiunto.