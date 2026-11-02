Toscana, Giani: 121 milioni per sicurezza idraulica in 7 province

Firenze, 2 nov. (askanews) - Ammontano a 121 milioni di euro le risorse destinate dalla Regione Toscana alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del territorio. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Eugenio Giani, annunciando il via libera a un provvedimento cardine in materia di sicurezza ambientale.

"E' una delibera di Giunta particolarmente importante per la prevenzione dell'assetto idrogeologico e i lavori di difesa del suolo. 121 milioni -ha precisato Giani- che sono il frutto della individuazione di fonti economico-finanziarie per poter intervenire su quello che sono progetti progressivamente realizzati sotto il coordinamento della direzione Protezione Civile e Difesa del Suolo guidata da Giovanni Massini, e conseguentemente è l'intervento della Regione per quelle opere che possono prevenire ciò che abbiamo visto in passato necessariamente dover intervenire per il futuro. Opere di prevenzione per 121 milioni, divisi nelle sette province della Toscana, che una commissione tecnica per la loro urgenza e necessità ha individuato", ha concluso Giani.