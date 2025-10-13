ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Toscana, Conte: vittoria Giani importante segnale, governeremo insieme

Roma, 13 ott. (askanews) - "Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito". Lo ha affermato il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commentando con i giornalisti i risultati dell'elezione regionale in Toscana che ha visto la conferma di Eugenio Giani.

"Lavoreremo affinché l'azione di governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici che abbiamo già anticipato e condiviso in materia di tutela delle politiche del lavoro, dell'ambiente e della giustizia sociale e nel far crescere le imprese sane e l'innovazione. Noi ci saremo. Daremo il nostro contributo", ha aggiunto Conte.

POLITICA
12
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi