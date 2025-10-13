Toscana, Conte: per M5s percorso sofferto, venivamo da opposizione

Roma, 13 ott. (askanews) - "Sicuramente per noi è stato un percorso sofferto, faticoso. L'abbiamo detto sin dall'inizio in piena trasparenza: veniamo da un'opposizione chiara, forte e sincera al presidente uscente Giani e alla giunta. È chiaro che per noi è stato complicato poter partecipare a questa coalizione ma lo abbiamo fatto sulla base dei progetti e devo dire anche contribuendo a un cambio di asse politico e di obiettivi strategici". Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commentando con i giornalisti i risultati delle elezioni regionali in Toscana che hanno visto la conferma di Eugenio Giani.

"Rimane un dato importante che non voglio trascurare: l'aumento dell'astensione, il dramma dell'astensione per la nostra democrazia", ha aggiunto Conte. "E lo voglio sottolinearlo non solo quando perdiamo ma anche quando vinciamo, come in questo caso, con la vittoria della coalizione progressista. Ma i numeri dell'astensione sono elevati e si conferma che dobbiamo parlare di più con i cittadini, dobbiamo impegnarci ancora di più", ha concluso.