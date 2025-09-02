ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

Toscana al voto, Tomasi: Giani? "Io meno ideologico"

Firenze, 2 set. (askanews) - "Io ho un percorso, più che politico naturalmente, di approccio alla cosa pubblica, al lavoro. Il mio è un approccio di concretezza e amministrativo. Sono un sindaco, sono abituato ad affrontare i problemi, governarli, risolverli. Sono molto pratico e miro al risultato. Sicuramente meno ideologico". Lo ha detto il sindaco di Pistoia e candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra, Alessandro Tomasi, a chi gli chiedeva in cosa si sentisse più distante dall'attuale presidente Eugenio Giani. Oggi Tomasi ha dato a tutti gli effetti il via alla campagna elettorale dal parco delle Cascine di Firenze.

"La mia vita politica, che è differente naturalmente da quella di Giani, ma è stata soprattutto caratterizzata dall'amministrare, dal fare il consigliere comunale d'opposizione, che fa bene farlo, mi ha insegnato tanto, fino a condurre una città. Io penso di poter portare questo valore aggiunto che è il sindaco e la concretezza che credo sia una una differenza che vorrei marcare, col rispetto dell'avversario naturalmente" ha concluso Tomasi.

