ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Toscana al voto, Bundu: "Sul lavoro bisogna cambiare paradigma"

Firenze, 16 set. (askanews) - "Per quel che riguarda lavoro e occupazione penso che siano dei temi che trattiamo tutti i giorni, anche come forze politiche, sappiamo da che parte stare, nel senso che noi dialoghiamo con la parte datoriale, però pensiamo che bisogna stare sicuramente dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, Antonella Bundu, a margine di un confronto politico tra i candidati nell'auditorium Cisl a Firenze.

"Ricordiamo che la forbice è andata sicuramente ad allargarsi per quel che riguarda il profitto solo da una parte, i salari sono stagnanti. Ci sono tantissimi conflitti non solo qui in Toscana, ma in tutta Italia e pensiamo che il dialogare sia con il governo che con la regione sia necessario, e questo a volte è mancato". Spesso "diciamo che i sindacati e anche i lavoratori si pongono forse in una maniera un po' sottomessa a quelle che possono essere le istituzioni, ma soprattutto le parti datoriali. Pensiamo di riuscire a portare all'interno del consiglio regionale un altro punto di vista di cambiare il paradigma", ha aggiunto Bundu.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi