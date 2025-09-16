Toscana al voto, Bundu: "Sul lavoro bisogna cambiare paradigma"

Firenze, 16 set. (askanews) - "Per quel che riguarda lavoro e occupazione penso che siano dei temi che trattiamo tutti i giorni, anche come forze politiche, sappiamo da che parte stare, nel senso che noi dialoghiamo con la parte datoriale, però pensiamo che bisogna stare sicuramente dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, Antonella Bundu, a margine di un confronto politico tra i candidati nell'auditorium Cisl a Firenze.

"Ricordiamo che la forbice è andata sicuramente ad allargarsi per quel che riguarda il profitto solo da una parte, i salari sono stagnanti. Ci sono tantissimi conflitti non solo qui in Toscana, ma in tutta Italia e pensiamo che il dialogare sia con il governo che con la regione sia necessario, e questo a volte è mancato". Spesso "diciamo che i sindacati e anche i lavoratori si pongono forse in una maniera un po' sottomessa a quelle che possono essere le istituzioni, ma soprattutto le parti datoriali. Pensiamo di riuscire a portare all'interno del consiglio regionale un altro punto di vista di cambiare il paradigma", ha aggiunto Bundu.