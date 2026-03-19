Toscana, accordo su riciclo e filiera tessile

Prato, 19 mar. (askanews) - Nuovo accordo strategico per il settore tessile italiano. Federdistribuzione e Confindustria Toscana Nord hanno firmato a Prato un protocollo d'intesa per rafforzare la filiera, con un focus su riciclo, sostenibilità ed economia circolare.

L'obiettivo è sviluppare una collaborazione stabile tra distribuzione e industria tessile, mettendo in campo progetti concreti: dalla raccolta dei prodotti tessili sul territorio al recupero dei materiali, fino alla digitalizzazione e alla tracciabilità delle filiere produttive.

Un'iniziativa che si inserisce in un contesto in forte evoluzione. Le nuove normative europee e nazionali sul tessile-moda, in particolare quelle legate alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e all'ecodesign, sono destinate a cambiare profondamente il settore, con impatti su produzione, distribuzione e gestione dei rifiuti tessili.

"Il sistema distributivo dell'abbigliamento potrà diventare un polo importante per il recupero di materiali tessili - evidenzia la Presidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli - Quegli stessi materiali che costituiscono la base delle produzioni tessili riciclate, che hanno in Prato la loro capitale indiscussa. È quindi condiviso l'interesse a far sì che emergano modelli di gestione di questi processi che siano coerenti con le esigenze di entrambi, aziende produttrici e retailer. Ma questo non è l'unico punto di contatto fra la visione nostra e di Federdistribuzione: appartiene a entrambe le parti, infatti, una forte volontà di trasparenza circa la qualità e la sicurezza dei prodotti tessili Made in Italy, obiettivi raggiungibili attraverso la digitalizzazione e la tracciabilità. I vincoli che ricadono sulle imprese europee della moda possono e devono diventare fattori di competitività: un obiettivo raggiungibile se produttori e retailer collaborano per valorizzare il Made in Italy".

"Riteniamo strategico promuovere questo accordo con Confindustria Toscana Nord, avviando un percorso di collaborazione volto a sviluppare iniziative di sistema capaci di generare valore per le imprese del retail moderno ed i distretti produttivi di eccellenza di questi territori" - dichiara il Presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli - L'accordo punta, in particolare, a creare le condizioni per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese, in vista dell'imminente recepimento della normativa sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), ed a promuovere una maggiore integrazione tra comparti industriali e distributivi,collaborando sui temi dell'innovazione, della qualità, della sostenibilità, della sicurezza e della legalità"

Tra gli strumenti previsti dall'intesa c'è anche l'istituzione di un tavolo di confronto permanente, con il compito di monitorare l'evoluzione normativa e favorire l'adozione di pratiche condivise lungo la filiera. Al centro dell'accordo il distretto tessile di Prato, considerato uno dei principali hub europei per il riciclo e l'economia circolare nel tessile, e asset strategico per la competitività del Made in Italy.