Toronto, Penelope Cruz star sul red carpet con i Los Javis

Toronto, 16 set. (askanews) - Penelope Cruz star sul red carpet del Toronto Film Festival. L'attrice spagnola ha sfilato dul red carpet accanto ai "Los Javis", il celebre duo di registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, per il film "La Bola Negra".

Il film racconta una storia che intreccia le vite di tre uomini, legati attraverso epoche diverse: 1932, 1937 e 2017. Al centro, il ritrovamento de La bola negra, l'ultimo e incompiuto manoscritto del celebre poeta e drammaturgo Federico Garcìa Lorca.

Sul tappeto rosso anche gli altri attori, Carlos Gonzàlez e Miguel Bernardeau.