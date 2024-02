"Torno a Napoli", il nuovo brano di Annalisa Minetti - anteprima

Roma, 2 feb. (askanews) - Fuori il video di "Torno a Napoli", il singolo inedito di Annalisa Minetti scritto con Laura Polverini e Marcello Balena, già in radio e in disponibile in digitale (Studio63 / Pirames). "Napoli è una città che mi ha sempre ispirato fiducia, mi sono sempre fidata di Napoli che mi ha dato la possibilità di sentirmi autonoma e forte, rispetto al mondo - afferma Annalisa Minetti - Napoli è una città dove la gente si preoccupa del prossimo con naturalezza, con grande istinto e quindi io come soggetto più fragile rispetto agli altri so di poter contare sempre su qualcuno; Napoli riesce a far questo con tutti, indistintamente. È una città spinta dalla passione che produce energia".

"'Torno a Napoli' è un brano nato ad occhi chiusi provando ad immaginare i profumi, i colori, i suoni della città secondo la prospettiva di Annalisa - racconta Laura Polverini - con cui volevo rendere l'idea di una Napoli che fa stare bene e che guarisce l'animo di chi la sfiora, con delicatezza. Questo brano è un poetico omaggio ai napoletani, attraverso riferimenti alla storia della città (il 21 dicembre è la data cui si fa risalire la fondazione di Partenope ed un '10 per sempre' che è Maradona) e al senso di accoglienza e calore che sa trasmettere anche a chi non ne è figlio".

Il video di "Torno a Napoli", nato da un'idea di Laura Polverini, coautrice del brano, per la regia di Gianluca Allotta, descrive una passeggiata tra le vie più caratteristiche della città con il calore della gente che in maniera del tutto spontanea ha accolto Annalisa Minetti in maniera entusiastica; gente scesa in strada per una foto, un abbraccio o semplicemente per offrire una tazzina di caffè alla troupe. Il tutto è avvenuto senza seguire un copione prestabilito lasciando che la gente di Napoli divenisse parte integrante della storia in maniera naturale per realizzare un video volto a esaltare la bellezza della città in cui l'artista torna per stare bene.