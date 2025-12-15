ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

Tornano i "Paladini del Territorio": raccolte 60 tonn. di rifiuti

Milano, 15 dic. (askanews) - Sessanta tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti dall'ambiente grazie all'impegno straordinario di oltre 6 mila volontari che hanno svolto più di 2 mila ore di attività in 15 regioni italiane. Ha fatto registrare numeri da record la quarta edizione di "Operazione Paladini del Territorio", il progetto di Fondazione UNA - acronimo di Uomo, Natura, Ambiente - per la tutela del territorio e il sostegno alle comunità.

Coordinati da più di 130 sezioni provinciali e comunali delle principali associazioni venatorie nazionali, a partire da Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia, i Paladini del Territorio hanno ripulito aree verdi, boschi e spiagge a beneficio di oltre quattro milioni di italiani. Tra i vari rifiuti raccolti, per un peso equivalente a quello di quattro camion carichi di 5 mila sacchi, anche materiali pericolosi - come siringhe, batterie, vernici - o ingombranti - come biciclette, elettrodomestici e rottami metallici.

Ma la pulizia del territorio è solo una tappa dell'edizione 2025 del progetto di Fondazione Una. I Paladini sono infatti entrati nelle scuole per progetti di educazione ambientale, organizzando giornate di formazione specifica sul primo soccorso e l'li0ntervento antincendio e promuovendo iniziative di beneficenza a sostegno delle persone più in difficoltà. Un impegno concreto non solo per proteggere la bellezza del paesaggio e tutelare la salute pubblica, ma anche per diffondere consapevolezza e senso civico tra i cittadini, trasformando ognuno di loro in un potenziale custode del territorio.

"Sono contento di aver conosciuto questo gruppo di amici: questa non è l'unica attività che fanno durante l'anno, ma ne fanno diverse, quindi tutti possono partecipare, vi ricordo - racconta uno dei volontari coinvolti -. Andate a vedere sul sito, se volete creare la vostra iniziativa o se vi serve una mano per ripulire una zona della vostre montagne".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi