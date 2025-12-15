Tornano i "Paladini del Territorio": raccolte 60 tonn. di rifiuti

Milano, 15 dic. (askanews) - Sessanta tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti dall'ambiente grazie all'impegno straordinario di oltre 6 mila volontari che hanno svolto più di 2 mila ore di attività in 15 regioni italiane. Ha fatto registrare numeri da record la quarta edizione di "Operazione Paladini del Territorio", il progetto di Fondazione UNA - acronimo di Uomo, Natura, Ambiente - per la tutela del territorio e il sostegno alle comunità.

Coordinati da più di 130 sezioni provinciali e comunali delle principali associazioni venatorie nazionali, a partire da Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia, i Paladini del Territorio hanno ripulito aree verdi, boschi e spiagge a beneficio di oltre quattro milioni di italiani. Tra i vari rifiuti raccolti, per un peso equivalente a quello di quattro camion carichi di 5 mila sacchi, anche materiali pericolosi - come siringhe, batterie, vernici - o ingombranti - come biciclette, elettrodomestici e rottami metallici.

Ma la pulizia del territorio è solo una tappa dell'edizione 2025 del progetto di Fondazione Una. I Paladini sono infatti entrati nelle scuole per progetti di educazione ambientale, organizzando giornate di formazione specifica sul primo soccorso e l'li0ntervento antincendio e promuovendo iniziative di beneficenza a sostegno delle persone più in difficoltà. Un impegno concreto non solo per proteggere la bellezza del paesaggio e tutelare la salute pubblica, ma anche per diffondere consapevolezza e senso civico tra i cittadini, trasformando ognuno di loro in un potenziale custode del territorio.

"Sono contento di aver conosciuto questo gruppo di amici: questa non è l'unica attività che fanno durante l'anno, ma ne fanno diverse, quindi tutti possono partecipare, vi ricordo - racconta uno dei volontari coinvolti -. Andate a vedere sul sito, se volete creare la vostra iniziativa o se vi serve una mano per ripulire una zona della vostre montagne".