ULTIME NOTIZIE 05 OTTOBRE 2026

Tornano i "Maschi Veri", meno 'machi' e sempre più amici

Roma, 5 ott. (askanews) - Tornano i quattro "Maschi Veri": Maurizio Lastrico (Mattia), Matteo Martari (Massimo), Francesco Montanari (Riccardo) e Pietro Sermonti (Luigi), alle prese con parità di genere, anche sul lavoro, donne forti, cuori spezzati e con nuovi equilibri di coppia e di famiglia.

Dal 7 ottobre su Netflix, arriva la seconda stagione della serie nata dall'adattamento della spagnola "Machos Alfa", "Maschi Veri 2" (diretta da Matteo Oleotto e Milena Cocozza), con gli stessi protagonisti che devono, ognuno, fare i conti le proprie fragilità e il doversi ritrovare o riaffermare: in famiglia, in coppia o sul lavoro, partendo dal presupposto che ci sono sempre gli amici a supportare il gruppo, tra una partita a padel e l'altra.

Il corso seguito dai quattro nella prima stagione per destrutturare la "mascolinità tossica" in qualche modo li ha cambiati: dopo la teoria c'è la pratica, ma l'amicizia è la costante.

Pietro Semonti: "Questi ragazzi nella prima serie si sono buttati, senza tanta consapevolezza, nel tentare di decostruire senza sapere cosa volesse dire, la cosa che rende il tasso comico più alto è che bussano alla porta della realtà e tentano di applicare cose che hanno capito così e così... .e credo che forse sia questo a dare maggior comicità alla seconda stagione".

Tornano anche Thony (Tiziana), Sarah Felberbaum (Ilenia), Laura Adriani (Daniela) e Alice Lupparelli (Emma), con personaggi che nonostante abbiano anche loro fragilità, sono sempre più consapevoli.

Sarah Felberbaum e Thony: "Gli uomini sono forse ancora alla ricerca di loro stessi, noi invece abbiamo fatto il giro del mondo e siamo tornate, abbiamo più cose da raccontare, più esperienze". "Per fortuna ogni personaggio ha un'evoluzione, si chiama 'Maschi Veri' ma racconta anche molto delle donne e di tutti i personaggi che abitano questa serie".

Amici nella finzione ma in sintonia anche sul set, con una chat anche nella realtà: "Sì certo, ne abbiamo due, una solo tra noi, una con tutti, tra noi ormai c'è un bel rapporto e questo si vede".

Maschi veri che sono cresciuti? "Diciamo che a un certo punto l'adolescenza finisce... ma non subito eh" ha scherzato Francesco Montanari.

"Dobbiamo accettarlo, quella goliardia adolescenziale con cui il branco si approccia all'essere femminile, deve finire, a un certo punto basta".

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