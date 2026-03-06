ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Tornano dalla Russia 300 prigionieri di guerra ucraini

Milano, 6 mar. (askanews) - Le immagini diffuse dalla presidenza ucraina mostrano 300 prigionieri di guerra ucraini che tornano dalla prigionia russa nel secondo round di uno scambio che vedrà 500 soldati di ciascuna parte tornare a casa. Lo scambio è stato concordato durante i colloqui trilaterali con gli Stati Uniti d'America a Ginevra il mese scorso, hanno affermato entrambe le parti. Lo scambio di prigionieri è uno dei pochi ambiti di cooperazione tra i paesi in guerra, in un contesto di negoziati in stallo per un accordo che metta fine alla guerra quadriennale.

