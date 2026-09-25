Torna Passa dal BSMT, Gazzoli: voglio far scoprire volti e storie nuove

Milano, 25 set. (askanews) - Torna da lunedì 28 settembre "Passa dal BSMT", il progetto di Gianluca Gazzoli arrivato alla sesta stagione. Nato nell'aprile 2022 come uno spazio d'incontro informale, il format si è evoluto anno dopo anno fino ad accogliere grandi voci della musica, campioni dello sport, protagonisti della cultura, della TV e dell'imprenditoria, che si siedono davanti a un microfono per raccontarsi il più possibile senza filtri.

"Una delle cose che mi piacerebbe fare quest'anno è un po' proseguire anche il filone dello scorso anno - ha detto Gazzoli ad askanews raccontando le novità della prossima stagione - cioè oltre ad avere la possibilità di dialogare, di conversare con grandissime personalità che magari difficilmente si trovavano altrove, anche avere la possibilità di far scoprire al pubblico nuove storie, storie che non conoscevano, persone che fanno qualcosa di speciale o di molto interessante o qualcosa che ci può anche aiutare a capire meglio il mondo".

"Il fatto che il pubblico sia aumentato notevolmente in realtà non ha cambiato il mio modo di interagire né con le persone, né con il pubblico - ha aggiunto - ma l'unica cosa che è cambiata o meglio aumentata è la responsabilità. Ma no, fortunatamente fin dalla prima puntata abbiamo trattato il basement come se fosse il basement di oggi".

A inaugurare il nuovo ciclo lunedì 28 settembre sarà Tedua, protagonista di un confronto aperto che spazia dalla sua visione artistica al racconto della sua generazione. Giovedì 1 ottobre sarà la volta di Remo Ruffini, Presidente Esecutivo di Moncler, che ai microfoni del BSMT ripercorrerà i momenti chiave della sua carriera, condividendo riflessioni su leadership, innovazione e sfide del mondo contemporaneo.

Nel corso di questi anni, e di 350 episodi, si sono avvicendati ai microfoni del BSMT campioni dello sport del calibro di Charles Leclerc, Sofia Goggia, Julio Velasco; personalità del cinema e della musica come Jovanotti, Laura Pausini, Gianni Morandi, Damiano David, Tiziano Ferro, Ornella Vanoni e Paolo Sorrentino; e poi ancora figure come Samantha Cristoforetti, Roberto Saviano, Luca Parmitano.