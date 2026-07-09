Torna l'Eredità delle Donne, festival della parità di genere

Milano, 9 lug. (askanews) - Torna dal 20 al 25 novembre l'Eredità delle Donne, il festival dedicato alla parità di genere diretto da Serena Dandini. "Paura non avremo" il titolo di questa IX edizione pensata per celebrare il coraggio delle donne. Saranno cinque giorni di incontri, dibattiti, presentazioni di libri con ospiti italiane e internazionali e una grande serata conclusiva condotta da Serena Dandini per celebrare insieme il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

"La manifestazione è stata adottata dalla regione Emilia Romagna in questo modo ila regione vuole esaltare l'impegno del proprio territorio nei confronti della parità di genere" spiega Francesca Parisini, coordinatrice del programma del festival. L'Eredità delle Donne sarà dunque a Bologna, Reggio Emilia e Ravenna, ma non per questo lascerà Firenze dove resterà con una due giorni di eventi alla libreria Odeon. Insieme al festival torna anche per questa edizione il cartellone OFF, il programma diffuso del festival su tutto il territorio italiano. Fino al 30 settembre tutte le realtà culturali e produttive italiane, ma anche i singoli individui potranno aderire alla call e proporre eventi in accordo con i valori dell'appuntamento di novembre.