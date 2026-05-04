ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Torna Internazionale Kids a Reggio Emilia: giornalismo per i ragazzi

Reggio Emilia, 4 mag. (askanews) - Dall'8 al 10 maggio si tiene la sesta edizione di Internazionale Kids a Reggio Emilia, il festival di giornalismo per lettrici e lettori dagli 8 ai 14 anni. Tre giorni di incontri e laboratori per fare domande, ascoltare storie e capire il mondo. Si parlerà di intelligenza artificiale, Iran, fotografia, pronomi, fumetti, Agatha Christie, animali selvatici, laghi, momenti imbarazzanti, musica e molto altro.organizzato dalla rivista dedicata ai più giovani

Alberto Emiletti che è uno degli organizzatori del festival nonché redattore della rivista, ha presentato ad askanews l'edizione 2026.

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