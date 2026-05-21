ULTIME NOTIZIE 21 MAGGIO 2026

Torna il Social Tour: musica, sport, inclusione a Guidonia Montecelio

Roma, 21 mag. (askanews) - A Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, torna dal 22 al 24 maggio il Social Tour: tre giorni dedicati a musica, sport, inclusione e partecipazione sociale. Nato come progetto territoriale, il festival, alla terza edizione, è un appuntamento che unisce spettacolo, testimonianze, sport inclusivo e arti performative, coinvolgendo artisti, associazioni, giovani e realtà sociali.

Tra gli ospiti delle scorse edizioni anche Marco Masini e Federico Zampaglione (Tiromancino): quest'anno ci saranno tra gli altri Zero Assoluto, Shade, La Scelta, Mirko Frezza, Ludovico Fremont (de I Cesaroni), Mario Ermito e Simone Patrizi, testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo.

Mattia del Forno, organizzatore del Social Tour e cantante della band romana La Scelta: "Più che un evento è un contenitore di storie, arte e musica, qui il pubblico è invitato a partecipare, non solo ad assistere, cerchiamo di creare dei ponti, connessioni tra le persone, cercando di sensibilizzare la comunità soprattutto su certe tematiche sociali che a noi stanno a cuore".

Ludovico Fremont: "Spesso c'è una parete tra chi è sul palco e chi guarda, qui c'è una commistione, ci si incastra insieme in un perfetto ingranaggio che fa girare insieme questo fantastico progetto".

Tre gli spazi: il Teatro Imperiale, lo Stadio Comunale "Città dell'Aria" dove si terrà una giornata dedicata allo sport inclusivo (con attività aperte al pubblico e un triangolare con atleti paralimpici, creator e personaggi dello spettacolo); il Village Buzzi Unicem per performance artistiche, laboratori, street art, attività dedicate all'accessibilità e il concerto finale. In programma anche iniziative dedicate alla LIS e all'inclusione comunicativa (con flashmob realizzati dagli studenti dell'Istituto Leonardo Da Vinci di Guidonia e la traduzione in LIS dell'intero concerto conclusivo).

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