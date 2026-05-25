Torna il Festival Andersen con Belli, Ruffini e Nuzzo-Di Biase

Genova, 25 mag. (askanews) - Paolo Belli e la Big Band, Il conduttore e scrittore Paolo Ruffini, il duo comico Nuzzo-Di Biase, la scrittrice Nadia Terranova, il creator Gabriele Vagnato, il musicista e comico Pippo Lamberti, la cantante e presentatrice Luisa Corna, la pianista Roberta Di Mario e il gruppo musicale Black Ball Boogie. Sono solo alcuni dei protagonisti della 29esima edizione del Festival Andersen, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, in provincia di Genova, ai quali si aggiungeranno 20 artisti di strada, coordinati dall'attore Davide Paganini in collaborazione con l'Università del Circo di Torino, che offriranno oltre 50 esibizioni in 10 location differenti in città.

Al centro della manifestazione, con la direzione artistica del regista e autore Duccio Forzano, il "Premio Andersen - Baia delle Favole", il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e celebra la figura dello scrittore e poeta danese Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera.

A presentare il festival, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, oltre al direttore artistico Forzano, la vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro, il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, gli assessori alla Cultura e Turismo di Sestri Levante, Maura Caleffi e Luca Bacherotti, e l'amministratore unico di Mediaterrano Paolo Pelosin.

"Ricordiamo - ha spiegato la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro - che anche lo stesso Ministero della Cultura annovera questo festival tra i più eccellenti festival dello spettacolo. Una 29esima edizione che appare sempre più ricca, all'interno della quale ci sarà anche il concorso letterario più longevo d'Italia che è il Premio Andersen. Abbiamo già raccolto circa 500 fiabe, 70 delle quali redatte proprio da bambini. Quindi è davvero un modo per poter avvicinare i giovani alla scrittura, alla poesia e alla fiaba. In un momento dove è così dilagante il disagio giovanile, dove i ragazzi vivono in una realtà virtuale, cercare invece dei momenti di aggregazione, di condivisione e soprattutto dei momenti culturali così importanti, è per noi motivo di orgoglio. Per questo la Regione Liguria proprio dall'anno zero è accanto a questo festival".

Il Festival Andersen avrà nuovamente come filo conduttore il "Tempo" e, dopo aver trattato il "Passato", quest'anno sarà protagonista il "Presente". Il tema di questa edizione, infatti, è "Adesso, si sogna", un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. "Il presente - ha ricordato il direttore artistico Duccio Forzano - è la parte centrale della vita. Noi ci attacchiamo spesso al passato, a cose che ormai sono andate e che possiamo solo ricordare, ci preoccupiamo del futuro senza sapere esattamente che cosa accadrà e ci dimentichiamo del presente che invece deve essere il momento in cui in realtà noi abbiamo il vero potere".

La rassegna, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dal Comune di Sestri Levante attraverso la sua partecipata Mediaterraneo Servizi, con il patrocinio il patrocinio e sostegno della Regione Liguria ed il patrocino della Commissione Europea, della Città Metropolitana di Genova e della Camera di Commercio di Genova.

"La città di Sestri - ha sottolineato il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas - come ogni anno, ma quest'anno in particolare, vivrà una serie di giornate all'insegna della cultura e dello spettacolo, rivolte principalmente a bambini e famiglie, che interesserà tutto il territorio cittadino, oltre al centro storico di Sestri. Si faranno spettacoli anche alla Lavagnina e a Riva e quindi tutta la città sarà coinvolta in questo evento straordinario di bellezza, di gioco, di musica, di spettacolo e di cultura".