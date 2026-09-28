ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Torna il Cirque du Soleil, le prime immagini del nuovo show "Echo"

Roma, 28 set. (askanews) - Ecco le prime immagini di "Echo", il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil che arriverà in Italia nel 2027 e che a Milano, per la prima volta, avrà il debutto europeo.

Lo show promette un mix di giochi d'equilibrio, forza e magia, con gli acrobati che volteggiano appesi a pertiche oscillanti tra luci rosse e blu, o che si lanciano in aria dalle bascule con salti vertiginosi, davanti a un misterioso cubo che domina la scena.

"Echo" sarà una favola contemporanea sulla connessione e sulla forza della giovinezza, tra estetica audace e design d'avanguardia.

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