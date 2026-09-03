Torna Affari Tuoi, Stefano De Martino: tante novità, arriva Tommasino

Milano, 3 set. (askanews) - Torna Affari Tuoi da domenica 6 settembre nell'access prime time di Rai 1 e Stefano De Martino annuncia le novità in uno studiocompletamente rinnovato da quet'anno in onda d Milano.

"Le novità della stagione sono meno treni, perché io abitando a Milano non ho, diciamo, questo esodo continuo. Le vere novità sono un nuovo studio che si presta sicuramente all'ampliamento del programma, che è quello che vorremmo portare avanti nel corso della stagione, rispetto anche al varietà, rispetto anche alle ospitate musicali e non. Insomma, è un nuovo inizio per noi, siamo molto contenti di ricominciare".

Accanto a lui nel celebre gioco dei pacchi, (prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), Herbert Ballerina, Martina Miliddi e una new entry.

"Allora non c'è più Gennarino ma c'è Tommasino che è il nipote di Gennarino. Gennarino è andato in pensione dopo 13 anni di onorata carriera, Tommasino ha solo un anno, quindi lo vedrete, è molto tenero, è molto bello, ci somiglia molto, però sta facendo praticamente i primi passi nel mondo dello spettacolo e quindi è un battesimo anche per lui. Poi c'è il contropacco di Herbert che è una delle cose nuove, cominciamo sempre con dei piccoli innesti nuovi poi si sviluppano nel corso dell'anno. Insomma per inserire una piccola nota di intrattenimento Herbert si è inventato questo contropacco che ha un valore specifico ma poi di base è un momento di intrattenimento fatto apposta per alleggerire un attimo la tensione della partita del concorrente quindi detto tra noi prima si trova questo contropacco meglio è meglio non tornare a casa col contropacco".

Nel corso della stagione ci saranno anche appuntamenti speciali. Tra questi, una puntata di prime time il 4 dicembre e l'ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.