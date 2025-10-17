ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2025

Torino, torna Women and the City: "Dove c'è parità c'è futuro"

Torino, 17 ott. (askanews) - Torna dal 22 al 26 ottobre a Torino Women and the City, il festival diffuso dedicato alla parità di genere. "Dove c'è parità c'è futuro" il titolo di questa edizione che conterà oltre 100 eventi, 300 ospiti e un calendario Off diffuso in sette comuni piemontesi. Una rete di incontri, testimonianze e progetti che dal Piemonte guardano già al 2026, quando il festival approderà a Bari per un ponte simbolico tra Nord e Sud nel nome dei diritti e dell'uguaglianza. Al centro della manifestazione, i grandi temi del presente: lavoro e welfare, educazione affettiva, salute fisica e psicologica, violenza di genere, rappresentanza, sostenibilità sociale e culturale. Questioni che diventano narrazioni condivise, spazi di dialogo e azioni concrete per costruire città più giuste e inclusive. "Anteprima il 20 ottobre con l'inaugurazione del murale dedicato a Giulia Cecchettin e si comincia con il festival mercoledì 22 con la presentazione di Male-dette, il manuale di imprecazioni etiche, curato da Stefania Doglioli", ha spiegato l'ideatrice della manifestazione Antonella Parigi. Fra gli ospiti anche Tito Boeri, il premio Nobel Shrin Ebadi, Pietro Grasso, l'attrice e regista Yvonne Sciò. Il cambiamento - culturale, sociale e linguistico - sarà il filo conduttore di un'edizione che non si limita a raccontare la parità, ma la pratica nei luoghi della città e nelle relazioni.

