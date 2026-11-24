Torino, 24 nov. (askanews) - "Parte delle mie radici sono qui in Italia. Alcuni dei miei registi preferiti sono italiani e ricevere un riconoscimento da persone che amo è molto importante per me. Quindi stasera è una serata speciale, ho dedicato 50 anni al cinema e ora vengo premiato per il mio lavoro, e lo apprezzo molto, sapete, quindi è importante". Lo ha detto John Travolta sul red carpet prima della cerimonia d'apertura al Teatro Regio del 44esimo Torino Film Festival.

L'attore viene premiato con la Stella della Mole ed è protagonista del film che apre questa edizione, "Novembre 1963 - L'assassinio di J. F. Kennedy" (November 1963) di Roland Joffé.

Al festival prevista anche una proiezione speciale di "Pulp Fiction". "È stato un grande cambiamento nella mia carriera mi ha regalato un nuovo capitolo, un secondo capitolo, per così dire - ha detto parlando del film - proprio come è successo a Frank Sinatra negli anni '50, lui ha avuto una rinascita artistica, e così anch'io ho avuto la mia e spesso paragonano le due cose".

"Credo di aver avuto la possibilità di interpretare così tanti personaggi diversi e che il pubblico non mi abbia mai impedito di esprimermi e mi sento uno dei pochissimi attori a cui è stato concesso - ha detto ripercorrendo la sua carriera artistica - 'Qualunque cosa tu decida di fare, purché pensi che sia qualcosa di interessante da guardare, noi lo guarderemo', sento che il pubblico mi ha sempre permesso di farlo in grande stile".