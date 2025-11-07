Torino Film Festival, Ghigo: 43esima edizione in chiave più europea

Roma, 7 nov. (askanews) - "Abbiamo iniziato lo scorso anno un percorso con il direttore artistico Giulio Base nel desiderio di non perdere il dna originario del TFF ma di aggiungere a questo, con opere prime e opere seconde, un aspetto più internazionale e più glamour e credo che il risultato dell'anno scorso abbia dimostrato che la scelta era giusta in quest'ottica. Quest'anno proseguiamo in questa direzione, consegneremo tante Stelle, tanti premi, ma sarà più un festival in chiave europea che americana, ci saranno sempre ospiti da Oltreoceano ma ci siamo concentrati più sul cinema europeo".

Così Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, a margine della presentazione a Roma della 43edizione del Torino Fil Festival che si terrà dal 21 al 29 novembre.

"Questo - ha aggiunto - anche nell'ottica di raggiungere un risultato che ci è appena stato riconosciuto: un'indagine svolta dall'Ascom, l'associazione dei commercianti, ha stabilito che l'evento a Torino che dà più riscontro alle attività e che più acquisisce notorietà a livello internazionale è proprio il Torino Film Festival".