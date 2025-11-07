ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Torino Film Festival, edizione 43 tra star e amore per il cinema

Roma, 7 nov. (askanews) - 120 titoli, 23 in anteprima mondiale, tantissime star internazionali, da Spike Lee a Juliette Binoche. Il 43esimo Torino Film Festival torna dal 21 al 29 novembre nel segno dell'amore per il cinema puro, mettendo insieme glamour e opere d'autore senza perdere l'identità. Come in un "mosaico" ha spiegato il direttore artistico Giulio Base, al suo secondo festival, presentando la nuova edizione a Roma, all'Acquario Romano.

"Il mosaico è una parola che mi piace perché non significa solo la componente globale, ma ogni singola perlina di quel mosaico è un'operetta in sé. Quindi un festival come il nostro che coniuga il grande cinema autoriale, il cinema più popolare e con le stelle secondo me è il vero 'festival', perché la parola festival comprende anche la parola festa, cioè la gioia del cinema.

Una festa dedicata solo al cinema: nessuna serie tv in cartellone. Non è una presa di posizione "snob" spiega Base, ma una scelta ragionata.

"Proprio perché le serie le amo, le guardo e le faccio, riconosco che sono diverse dal cinema. E un po' come nella musica non andresti mai a sentire la techno alla scala o se vai a Umbria jazz vuoi sentire il jazz, non vuoi sentire l'opera lirica. E parliamo di musica, che è un'arte meravigliosa e tutte queste sono branche della musica. Ecco, serie e cinema sono branche dell'audiovisivo ma con uno specifico differente che secondo me va rimarcato".

