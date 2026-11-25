Torino, 25 nov. (askanews) - Torino ritrova Palazzo Madama in tutta la sua forza architettonica e storica: È stato presentato il completamento del restauro integrale della facciata juvarriana, uno degli interventi più significativi del complessivo grande progetto di riqualificazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione del Palazzo, previsto in cinque lotti.

"All'interno del piano strategico - ha spiegato ad askanews il presidente della Fondazione Torino Musei, Massimo Broccio - abbiamo previsto per Palazzo Madama un grande progetto di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione, questo in modo da poter restituire anche alla città un museo ancora rivisto anche nei significati, per dare forma a quello che vuole essere proprio il museo della città, quello che meglio di chiunque l'altro anche attraverso il suo edificio di raccontare le origini, la storia e l'evoluzione della città. Questo è potuto avvenire grazie al fondamentale sostegno della città di Torino, in particolare del nostro più importante mecenate, che è la fondazione CRT, che ha adottato questo palazzo, ma anche un ringraziamento molto particolare alla sopraintendenza e al ministero della Cultura".

Sulla sommità della facciata ora si trovano le copie delle quattro statue allegoriche del Buon Governo che guardano dall'alto la città, mentre gli originali, dopo il restauro, hanno trovato collocazione negli spazi ipogei della Galleria di Carlo Emanuele I recuperata con una nuova e completa valorizzazione. E tornare ad attraversare piazza Castello rappresenta oggi un'emozione che si rinnova.

"Domenica passando davanti alla facciata - ha aggiunto Broccio - ho avuto anche un senso quasi di meraviglia, di stupore e di novità, nel senso che questa facciata, mi permetto di dire anche meravigliosamente restaurata anche grazie a tutti i tecnici, agli artigiani, perché in realtà questo lavoro è anche un lavoro tecnico complessissimo di consolidamento oltre che proprio di restauro, è veramente stato un qualcosa come dire, magnificente poter rivedere finalmente questa questa facciata in tutto il suo splendore che è davvero unico".

Il completamento del restauro della facciata juvarriana rappresenta la prima tappa fondamentale dell'intero progetto di rilancio di Palazzo Madama, che prevede un complessivo investimento di 12.5 milioni di euro e che proseguirà nei prossimi anni.