Milano, 27 nov. (askanews) - Torna venerdì 4 dicembre in prima serata su Rai 1 e su RaiPlay il tradizionale e imperdibile appuntamento con lo Zecchino d'Oro, giunto alla 69esima edizione, che quest'anno andrà in onda eccezionalmente dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Alla conduzione il Direttore Artistico dello Zecchino d'Oro, Carlo Conti.

Le 14 nuove canzoni in gara prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italia e incluse nella compilation "ZECCHINO D'ORO 69a EDIZIONE" (disponibile dal 4 dicembre in digitale su tutte le piattaforme di streaming e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione) sono firmate da 25 autori - sia esperti di musica per bambini sia scrittori, insegnanti, produttori e grandi artisti - tra cui Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti e lo psicoterapeuta specializzato in educazione e prevenzione nell'età evolutiva Alberto Pellai.

Quest'anno il programma sarà un vero e proprio show che, oltre a proporre la gara tra le canzoni, renderà omaggio alla storia dello Zecchino d'Oro, con i brani più amati reinterpretati dagli ospiti in giuria insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano.

A votare le canzoni in gara, la giuria dei grandi, composta da ospiti e amici dell'Antoniano, e la giuria dei piccoli, composta da 50 bambini provenienti da tutta Italia, tra cui anche rappresentanti della Galassia dei Cori dell'Antoniano.

Presidente di giuria sarà il vincitore del 76esimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, che canterà anche insieme al Piccolo Coro uno dei brani del suo nuovo album natalizio. A votare le canzoni Anna Tatangelo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey e l'immancabile Cristina D'Avena.

Infine, torna, con la sua irriverente simpatia, anche Topo Gigio che si esibirà anche con il suo ultimo brano, "Feliz Navidad", e che con questo video dà appuntamento alla serata del 4 dicembre.