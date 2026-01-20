ULTIME NOTIZIE 20 GENNAIO 2026

Topo Gigio diventa Musical e fa sognare. Diretto da Maurizio Colombi

Milano, 20 gen. (askanews) - Uno spettacolo pieno di poesia su uno dei personaggi più teneri e amati da quasi 70 anni. La vera storia di Topo Gigio approda per la prima volta a teatro in forma di musical, per rendere omaggio al pupazzo italiano, che prenderà vita sul palcoscenico. "Topo Gigio il musical - Strapazzami di coccole tour" è un inno al potere della fantasia e dell'immaginazione, che inizia come un piccolo sogno nella mente di una ragazza e si trasforma in una leggenda universale come racconta il regista Maurizio Colombi.

"Il musical è una fiaba dedicata ai grandi e piccini perché Topo Gigio è una star italiana che gira per il mondo da 66 anni. Topo Gigio ha 66 anni e questo spettacolo racconta tutta la sua storia, quella della sua mamma Maria Perego, che l'ha creata nel 1969. Da lì Topo Gigio ha avuto una ascesa pazzesca incontrando i sudamericani, gli Stati Uniti, il Giappone dove oggi c'è un museo a lui dedicato. In Italia non ci rendiamo conto di quanto questo personaggio sia magico, una fiaba raccontata nel musical: quando lui tocca una persona, questa persona diventa un po' più buona, trova la parte migliore di sé. E tutte le persone buone di cuore, bambini speciali o le persone disperate, riescono a vederlo parlare e a vederlo muovere come per magia".

Lo spettacolo debutta a Marzo prima a Genova, poi a Milano e Roma. A interprere Maria Perego è la popolare attrice Milena Miconi. Nel racconto trovano spazio anche i personaggi di Walt Disney, Raffaella Carrà e Il Mago Zurlì.

SPETTACOLO
