Tony's Pizza e Inspiration Point: due volti di San Francisco

San Francisco, 13 set. (askanews) - North Beach e il Presidio rappresentano due dimensioni diverse, ma complementari, di San Francisco. Il primo custodisce la memoria e la vitalità della comunità italiana; il secondo offre sentieri, spiagge, punti panoramici ma anche la sede di importanti aziende per l'innovazione e l'Ai. In entrambi i casi, San Francisco si racconta attraverso luoghi capaci di unire storia, cultura e paesaggio.

"Dunque, North Beach è il quartiere della cultura italiana a San Francisco. È una comunità molto vitale; si sente ancora la gente parlare italiano.

Ci sono ottimi ristoranti italiani, librerie e la famosa chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove Joe DiMaggio e Marilyn Monroe furono immortalati insieme dopo il loro matrimonio. Una delle pizzerie più famose di tutta San Francisco è "Tony's", di fronte a Washington Square. In tutta North Beach più in generale si trovano ottimi locali italiani. Quasi tutti parlano italiano, ci si sente davvero parte di quella comunità".

A descrivere North Beach è Molly Blaisdell, direttrice di Hook, Line & Thinker e membro della Bay Area Travel Writers e della Society of American Travel Writers. Blaisdell ce ne parla mentre ci guida alla scoperta di Inspiration Point, il punto panoramico situato nella parte più alta del Presidio. Da questo punto si possono osservare alcuni dei luoghi più riconoscibili della città: la baia, l'isola di Alcatraz, il Palace of Fine Arts e, in lontananza, l'Oceano Pacifico. Il panorama permette così di cogliere la particolare posizione del Presidio, sospeso tra la natura, la storia militare e il tessuto urbano di San Francisco. Un tempo ci dice Blaisdell era un luogo per venire ad appartarsi. Ora invece è un punto ideale per fare un selfie o godersi il panorama in famiglia. Le destinazioni sono consigliate da Brand Usa, Visit California e Visit San Francisco.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Gualtiero Benatelli

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