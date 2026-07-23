Tonti (Umbria Aerospace): cluster valorizzano forza filiera

Londr, 23 lug. (askanews) - "Come Umbria Aerospace Cluster partecipiamo da anni alle principali fiere internazionali, da Farnborough a Le Bourget, fino agli appuntamenti di Torino e alle altre manifestazioni in giro per il mondo. Abbiamo compiuto una scelta precisa: valorizzare la filiera attraverso uno stand collettivo, nel quale le aziende possono collaborare, costruire relazioni e incontrare i propri clienti". È quanto dichiara Daniele Tonti, presidente dell'Umbria Aerospace Cluster, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Le aziende presenti a Farnborough hanno sviluppato e consolidato negli anni tecnologie specifiche e altamente verticalizzate. A livello internazionale possiamo promuovere non soltanto queste competenze tecniche, ma anche la capacità di lavorare come filiera, offrendo al mercato un prodotto integrato, sviluppato attraverso la collaborazione di un insieme articolato di imprese", prosegue Tonti.

"I cluster rappresentano uno strumento fondamentale per costruire reti interne e rafforzare la capacità di comunicazione verso l'esterno. Consentono di aggregare un sistema di piccole e medie imprese e mid-cap che, diversamente, incontrerebbe maggiori difficoltà nell'integrarsi e nell'evolvere in maniera congiunta", conclude Tonti.